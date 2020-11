Conselheiros tutelares declaram apoio a Edvaldo e Katarina

19/11/20 - 11:22:12

Os conselheiros tutelares de Aracaju declararam apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). “Edvaldo é o prefeito que mais valorizou os conselheiros tutelares. É um prefeito amigo da criança, comprometido com a infância e que compreende a importância do trabalho que desenvolvemos”, afirmou a conselheira Greicielle Cardoso, do 6° Distrito, representante da categoria.

Em reunião com Edvaldo e com sua vice, a delegada Katarina Feitoza, na tarde desta quarta-feira, 18, os conselheiros entregaram uma Carta Compromisso na qual apresentam uma série de sugestões voltadas à Primeira Infância, à Educação e à Assistência Social. A maioria das propostas já se encontra no programa de governo de Edvaldo e Katarina, entre elas a ampliação da rede de Educação Infantil, prevenção à violência contra a criança e o adolescente e garantir o pleno e adequado funcionamento dos conselhos tutelares.

“Estou muito feliz com esta reunião, com o apoio que recebo dos conselheiros tutelares. Tenho amor, carinho e respeito pelos conselheiros, pois desenvolvem um trabalho muito importante para a sociedade. Sou Prefeito Amigo da Criança, tenho compromisso com as crianças e adolescentes, trabalho para que os meninos e meninas de Aracaju tenham um futuro melhor. Vamos atuar para dotar a nossa rede de proteção de melhor estrutura e assegurar a efetiva atuação dos conselheiros tutelares”, declarou Edvaldo.

A candidata à vice-prefeita, Katarina Feitoza, também ressaltou o apoio à categoria e aos seus pleitos. Ela afirmou que irá “trabalhar, ao lado de Edvaldo, para que os conselheiros possam ter as melhores condições possíveis para desempenhar o seu trabalho e para que Aracaju se torne, cada vez mais, uma cidade ainda melhor para as crianças e os adolescentes”.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes