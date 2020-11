CUT/SE PRESTA SOLIDARIEDADE ÀS FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO BEATRIZ NASCIMENTO

19/11/20 - 16:19:57

A direção da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) se solidariza com todas as famílias moradoras da Ocupação Beatriz Nascimento que na noite da última terça-feira (17/11) foram vítimas de uma ação da Polícia Militar.

O MTST denunciou com vídeos e fotografias nas redes sociais que durante a ação policial os moradores foram vítimas de ameaças, agressões físicas e um dos moradores foi atingido com um tiro de bala de borracha.

A CUT/SE exige a apuração imediata, bem como o esclarecimento para a sociedade sobre o que ocorreu. A Central Única dos Trabalhadores defende que é preciso mudar a formação da Polícia Militar para que seus agentes estejam preparados para respeitar os direitos humanos de cada cidadão, além da urgente necessidade de controle social sobre a atuação desta polícia.

Não podemos conviver com este tipo de atrocidade praticada em pleno Novembro Negro por um agente público do Estado. O comandante da polícia anunciou que o inquérito para apurar o ocorrido foi instaurado, no entanto, este fato não encerra o assunto. Exigimos que a população de Sergipe seja esclarecida sobre o que ocorreu na Ocupação Beatriz Nascimento.

Aos companheiros que estão na luta para fazer valer o seu direito constitucional à moradia, toda a nossa solidariedade e respeito.

Por Iracema Corso