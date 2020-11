Belivaldo Chagas diz que aulas não devem ser retomadas completamente este ano em SE

19/11/20 - 14:58:47

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, participou nesta quinta-feira (19), da reunião do Comitê Técnico-científico de Atividades Especiais (CTAE).

O objetivo da reunião foi fazer uma análise sobre a questão sanitária em relação aos números do novo coronavírus no estado.

De acordo com o Governador tudo permanece como está e só daqui a 15 dias, no dia 3 de dezembro, na próxima reunião do Comitê é que será apresentado o calendário de retorno das aulas da educação infantil e ensino fundamental.

Belivaldo disse que “nós detectamos que estamos numa situação de equilíbrio. Mas decidimos que em virtude da movimentação eleitoral ocorrida nos últimos dias, só vamos deliberar o retorno de outras séries daqui a 15 dias, quando será anunciado um novo calendário” ,explicou.

O governador se comprometeu a divulgar o calendário de retorno às aulas do ensino infantil e fundamental da rede privada. “Eu assumo o compromisso de apresentar esse calendário na próxima reunião do Comitê. Sabemos que as escolas da rede privada precisam de matrículas e não podem ficar esperando, então, na próxima reunião vamos apresentar o calendário com liberação a partir de janeiro”, afirmou.