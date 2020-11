João Alves Filho tem infecção pulmonar e quadro é estável

19/11/20 - 20:46:53

É estável o quadro clínico do ex-governador João Alves Filho, internado na quarta-feira (18) em Brasília, após sofrer uma parada cardíaca, no apartamento onde mora com a senadora Maria do Carmo Alves.

Segundo o médico que acompanha o ex-governador, ele apresenta infecção pulmonar e deverá permanecer em observação, por pelo menos 48 horas, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sirio-Libanes.

João Alves já se encontrava em tratamento intensivo desde o ano passado, em unidade montada em home care, sendo acompanhado em um quadro avançado de Alzheimer.