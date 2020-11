Kitty vai até local e denuncia incêndio em área de caatinga: “Governo é omisso”

19/11/20 - 16:23:39

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) recebeu com preocupação a informação de um incêndio que atingiu cerca de 20 hectares na vegetação de Caatinga localizada em Canindé de São Francisco, Alto Sertão de Sergipe. Ciente dos graves danos causados à fauna e à flora regionais, Kitty se deslocou para o local do incêndio durante a tarde desta quarta-feira, 18, e fez duras críticas à omissão do Governo de Sergipe no caso.

No local, Lima recebeu a informação de que voluntários e bombeiros civis vinham atuando para debelar as chamas, o que contribuiu para amenizar a grave situação.

“Estávamos preocupados com a informação de que o incêndio se alastrava pela região há cerca de dois dias e de que ainda não havia chegado nenhuma viatura do Corpo de Bombeiros. Chegando aqui, constatamos a presença recente de uma guarnição da Base dos Bombeiros de Itabaiana, ou seja, de uma equipe que precisou se deslocar 140 km durante mais de 3 horas de viagem para atender um caso de urgência. É vergonhoso para Sergipe”, criticou a parlamentar.

Histórico de casos

Kitty Lima recordou que este não é o primeiro caso de incêndio de grandes proporções na região que contou com um atraso significativo do Corpo de Bombeiros. A deputada ressaltou, porém, que a atuação dos militares é significativa, mas que estes esbarram no baixo efetivo e na ausência de investimentos em Segurança Pública por parte do Governo de Sergipe.

“Há anos existe uma promessa de descentralização das bases do Corpo de Bombeiros, o que incluiria a ativação de uma sede na região do Alto Sertão. Foram feitas muitas promessas e até o momento não houve nenhum tipo de concretização”, detalhou.

Luta por mais efetivo

Não é de hoje que Kitty Lima cobra uma atenção do Governo de Sergipe ao baixo efetivo do Corpo de Bombeiros. Desde o início do seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), a deputada tem se reunido com grupos que vão desde aprovados no mais recente concurso para a corporação a membros da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-SE).

Em julho deste ano, a deputada uma indicação para convocação da candidatos aprovados no último concurso aprovada pela Alese. O pedido representa um compromisso da deputada com o grupo de 200 aprovados no último concurso público, realizado em junho de 2018, que vinha buscando apoio de parlamentares para pressionar o governador Belivaldo Chagas para a convocação de todos os candidatos aptos a assumirem suas funções.

Fonte e foto assessoria