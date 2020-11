Laranjeiras: equipe de transição de Juca protocola ofício na Prefeitura

19/11/20 - 18:15:34

Obedecendo à Resolução nº 338/2020, do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), o coordenador da equipe de transição de governo de Laranjeiras, Janio Dias (vice-prefeito eleito) e o coordenador administrativo, Evanilson Andrade Calazans, protocolaram ofício hoje, 19, na Prefeitura informando os integrantes da referida equipe de trabalho. A medida atende ao dispositivo previsto na resolução do TCE, dentro do prazo estipulado.

“É importante destacar que o nosso intuito é fazer todas as ações dentro da legalidade e transparência. Assim como, a resolução de nº 338/2020 possui caráter pedagógico, para orientar e esclarecer quais medidas devem ser tomadas para evitar prejuízos à coletividade no desenvolvimento das atividades administrativas pela comissão de transição no período pós-eleição no último ano fiscal do prefeito em exercício”, afirmou Janio Dias.

“O primeiro passo já foi dado, cumprimos o prazo de cinco dias para protocolar o oficio e informar os nomes dos integrantes da comissão de transição. Esperamos que o atual gestor realize o processo de forma tranquila, com lisura e eficiência, prestando todas as informações necessárias”, acrescentou Evanilson Calazans.

Texto e foto: ASCOM JUCA