Lucas Aribé: “vou continuar o meu trabalho por uma Aracaju acessível”

19/11/20 - 05:51:02

Na sessão virtual desta quarta-feira, 18, o vereador Lucas Aribé (Cidadania) fez seu primeiro pronunciamento após a eleição do último domingo (15), onde obteve 1540 votos e lhe rendeu uma segunda suplência na próxima Legislatura. Apesar de estar fora do Parlamento a partir do próximo ano, Lucas Aribé prometeu que o trabalho não se encerrará. A acessibilidade, sua maior bandeira na CMA, continuará sendo o foco da sua atuação.

“Lucas Aribé vai continuar trabalhando com certeza. A luta por dias melhores, uma cidade sem barreiras, por uma Aracaju preparada para receber a diversidade humana seguirá. Não vai parar a minha luta por uma cidade que oportuniza às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, melhores condições de vida”, assegurou Lucas. O parlamentar aproveitou para também agradecer aqueles que lhe apoiaram durante os oito anos em que esteve na Câmara Municipal – ou seja, por dois mandatos consecutivos.

“Primeiramente, agradeço ao Pai Eterno, ao Deus, pelo privilégio de ocupar uma cadeira na Câmara cumprindo essa missão de defender a acessibilidade, a inclusão social. Agradeço a imprensa, que sempre nos deu a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, nossas ações, nossas leis e nossas conquistas – que na verdade são conquistas da população. Agradeço ainda o carinho, o respeito, a amizade de todos os servidores ao longo desses anos”, discursou.

O parlamentar destacou que seu trabalho sempre se pautou na boa política, com economicidade, transparência, respeito ao próximo e compromisso com os cidadãos. E esses valores permearão o seu trabalho. “Acredito que nesses oito anos eu representei da melhor maneira possível. Missão árdua e honrosa que o povo me deu. Cumprirei fielmente, da mesma forma, o meu mandato até o dia 31 de dezembro”, garantiu.

Fonte e foto assessoria