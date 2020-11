PT, derrotado e dividido

Por Adibreto de Souza

Além de fragorosamente derrotado nas urnas, o PT saiu dividido das eleições de Aracaju. Maior prova disso é o desencontro de informações entre seu presidente estadual, deputado federal João Daniel, e o ex-candidato a prefeito da capital, Márcio Macêdo. O primeiro anunciou que, agora no 2º turno, a legenda da estrelinha vai apoiar a reeleição de Edvaldo Nogueira (PDT), enquanto o outro disse não haver nada decidido e que a posição de Daniel é pessoal, não refletindo a decisão do partido. Oxente, e o presidente não fala pelo PT? Não fosse esse desencontro de opiniões entre o deputado e o ex-prefeiturável, a base petista também está dividida quanto ao apoio a Edvaldo, o que significa dizer que, mesmo as lideranças resolvendo subir no palanque do prefeito, muitos petistas ficarão embaixo torcendo contra. Home vôte!

Torrando dinheiro

O Tribunal de Contas de Sergipe vai contratar três psicólogos para “mitigar efeitos decorrentes da pandemia”. Segundo o José Aragão Figueiredo, coordenador do serviço médico e odontológico do TCE, a contratação dos profissionais de psicologia “está pautada pela preocupação em não comprometer o desempenho das atividades finalísticas do Tribunal”. Vixe! Ora, e para que serve o auxílio saúde pago mensalmente aos distintos conselheiros e servidores da Corte? Isso é o que se pode chamar de queimar dinheiro do contribuinte. Alguém aí sabe quem fiscaliza o gastador Tribunal faz de Contas? Crendeuspai!

Voto critico

Aliado do PT no 1º turno das eleições em Aracaju, o partido Rede Sustentabilidade anunciou “o voto crítico ao candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (PDT), mas sem nenhuma barganha de cargos ou participação no governo”. Segundo o advogado Henri Clay Andrade, o pedetista é o prefeiturável que “tem mais proximidade programática com o que defende o nosso partido”. Ou seja, o Rede está recomendando votar em Edvaldo por falta de coisa melhor na praça. Misericórdia!

Amanhã tem Ibope

O Ibope deve divulgar amanhã, a primeira pesquisa deste 2º turno das eleições em Aracaju. A última posição dos aracajuanos ficou registrada nas urnas de domingo passado: Edvaldo Nogueira 45,57% e Danielle Garcia 21,31%. A expectativa é saber se, de lá pra cá, o candidato à reeleição manteve os votos ou se a delegada já conseguiu balançar a roseira do pedetista. Frise-se que a distinta tem pouquíssimo tempo para virar este jogo, pois o 2º turno está logo alí na esquina do próximo dia 29. Ôxe!

Povo motorizado

Estudo do IBGE mostra que 45,5% dos habitantes de Sergipe dirigem algum tipo veículo. A motocicleta é opção para 32% da população, enquanto os carros estão presentes nas vidas de 13,3% dos sergipanos. A pesquisa apurou também que 69,7% informaram sempre usarem o cinto de segurança no banco da frente quando dirigem ou são passageiros. Quanto ao banco de trás, somente 31,7% dos entrevistados disseram usar o cinto de segurança. Aff Maria!

Posse marcada

O novo procurador-geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, tomará posse na próxima segunda-feira. Por conta da pandemia do coronavírus, a solenidade será virtual, podendo ser assistida pelo canal do Ministério Público de Sergipe no youtube, a partir das 10 horas. Cabral Machado Neto substituirá o procurador-geral Eduardo D’Ávila, que não conseguiu figurar na lista tríplice eleita pelos integrantes do MPE. Ah, bom!

Avante se define

O Avante vai apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Essa decisão foi tomada, ontem, pelos diretórios estadual e municipal do partido. O ex-candidato avantista à Prefeitura de Aracaju, Lúcio Flávio, não participou da reunião que definiu o apoio ao pedetista. Aliás, as relações entre a direção do Avante e Lúcio nunca foram das melhores, a ponto de a legenda só ter definido apoiá-lo no dia da convenção municipal. Marminino!

Não acompanha

O ex-prefeiturável Lúcio Flávio disse que não acompanha a posição política do Avante. Segundo ele, boa parte dos candidatos a vereador por Aracaju também não participou da reunião do partido e não acompanhará o que foi decidido pelas duas executivas. “A decisão é pessoal de um presidente que já possuía “compromissos” com Edvaldo desde sempre. Não possuímos nenhuma afinidade política com o modus operandi do Sr. Clóvis Silveira”. Arre-égua!

Na UTI

O ex-governador João Alves Filho (DEM) sofreu uma parada cardíaca e foi levado às pressas para um hospital em Brasília, onde permanece na UTI. Segundo Ana Alves, a mãe e senadora Maria do Carmo (DEM) só foi informada na manhã de hoje, devendo viajar logo mais para Brasília. João Alves Filho foi duas vezes prefeito de Aracaju e governador de Sergipe por três mandatos. Desde 2016, o demista foi diagnosticado com Mal de Alzheimer, tendo ido morar na capital federal após concluir o mandato de prefeito. Melhoras!

Carne e unha

Durante reunião realizada em Brasília, o deputado estadual Rodrigo Valadares foi indicado como 1º secretário geral do PTB. Segundo ele, a indicação é um “reflexo do fortalecimento do nosso nome”. Agora, Rodrigo Valadares fica ainda mais próximo do comandante maior do PTB, ex-deputado federal Roberto Jefferson, aquele mesmo que andou sendo preso durante o escândalo do “Mensalão”. O rapaz também deverá ter relações estreitas com a filha de Jefferson, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, que foi presa outro dia, sob a acusação de meter a mão grande no dinheiro do povo carioca. Cruz, credo!

Bico seco

A problemática Adutora do Semiárido, aquela que vive estourando os canos, deixou parte dos sertanejos sem água nesta quinta-feira. Desta feita, segundo a Deso, o motivo é a substituição da tubulação. Até a noite de hoje, no mínimo, ficarão sem água nas torneiras os moradores de Poço Redondo, Monte Alegre e Porto da Folha. A esperança da população é que a Deso consiga resolver os crônicos problemas daquela adutora, que desde a sua inauguração, em 2010, vive sendo remendada. Danôsse!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Folha de Sergipe, em 8 de março de 1908.