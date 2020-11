TCE/SE ESCLARECE SOBRE REMUNERAÇÃO DE PSICÓLOGOS EM PROCESSO SELETIVO

19/11/20 - 11:58:35

​O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, esclareceu no Pleno desta quinta-feira, 19, questionamentos feitos nas redes sociais acerca da remuneração dos psicólogos que serão selecionados por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020​.

Conforme o conselheiro, o vencimento básico mais as verbas de natureza indenizatória, superam o valor de três mil reais.

“No valor a título de vencimento, de R$ 1.045,00, não estão incluídos auxílio saúde e o auxílio alimentação, verbas de natureza indenizatória que são pagas aos servidores efetivos, comissionados e cedidos e, posteriormente, aos contratados temporariamente”, comentou.

O conselheiro presidente observou também que a necessidade de contratação dos profissionais é excepcional, temporária e “se deve ao momento pandêmico pelo qual estamos passando, estando pautada pela preocupação em não comprometer o desempenho das atividades finalísticas do Tribunal”.

Os psicólogos interessados devem se inscrever até às 17h desta sexta-feira, dia 20/11, pelo portal do TCE/SE (www.tce.se.gov.br), onde constam a Ficha de Inscrição online e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição e upload da documentação.

Fonte e foto TCE