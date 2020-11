VOTORANTIM CIMENTO ABRE INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO EM LARANJEIRAS

19/11/20 - 17:12:45

A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021, para sua unidade em Laranjeiras e outras 32 cidades. O processo irá selecionar 130 estudantes de cursos técnicos e universitários para atuarem nas áreas corporativas, industriais e comerciais das diferentes unidades de negócio da companhia – cimento, concreto, argamassas, agregados, coprocessamento e insumos agrícolas.

As oportunidades estão disponíveis em 33 cidades brasileiras e as inscrições devem ser realizadas pelo site da Eureca até o dia 9 de dezembro. Todas as informações sobre a localização das vagas e requisitos para cada vaga estão disponíveis na página do programa.

O Programa de Estágio da Votorantim Cimentos é uma oportunidade de desenvolvimento. Além da integração na empresa e na área, as pessoas selecionadas, participarão de formações e treinamentos sobre conteúdos comportamentais, técnicos e de carreira, mas também conhecerão as diversas áreas da empresa, terão contato com executivos e poderão desenvolver diferentes projetos.

“Este é o nosso primeiro programa de estágio com seleção nacional. Buscamos pessoas autênticas, alinhadas com nosso conceito de solidez flexível, ou seja, que sejam conectadas às novas tendências da sociedade sem perder o foco em valores inegociáveis que são excelência, ética e integridade. Estamos vivendo uma jornada de transformação e acreditamos que cada pessoa que entra em nossa empresa é única e, que essa iniciativa, fortalecerá nosso pilar de diversidade e inclusão, captando talentos que representem a pluralidade do nosso país e contribuam para o desenvolvimento e crescimento de todas e todos”, disse o gerente de Diversidade e Captação na Votorantim Cimentos, Aldo Frachia.

Processo seletivo

Toda a trilha de desenvolvimento do processo de seleção do Programa de Estágio da Votorantim Cimentos será feita de forma online. As candidatas e os candidatos aprovados na primeira fase da avaliação (fit cultural e resolução de cases) serão convidadas e convidados a participar de dinâmicas e entrevistas individuais. O programa começa no mês de fevereiro de 2021 e terá duração de um ano com possibilidade de extensão por mais um ano, dependendo da previsão de formatura.

