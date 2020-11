Zezinho reafirma compromisso com a agricultura familiar e cooperativas

19/11/20 - 13:53:50

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) esteve presente na inauguração do Espaço da Sergipanidade que aconteceu nesta quarta-feira, 18. A iniciativa do Sebrae Sergipe, em parceria com o Shopping Riomar, visa aproximar produtores rurais e empreendedores de seus consumidores, divulgando elementos de nossa identidade local, como alimentos, bebidas, turismo e artesanato.

No espaço, estão expostos para comercialização produtos da agricultura familiar, itens típicos da culinária sergipana como a castanha de caju, o queijo coalho, geleias e biscoitos criados pelas catadoras de mangaba, mel, cachaças e cervejas artesanais, licores e o vinho produzido em Canindé de São Francisco. Na divulgação do artesanato, estavam a tradicional renda irlandesa de Divina Pastora, o bordado das mulheres da Vila Samambaia, em Tobias Barreto, patchwork e ponto cruz, além de peças em cerâmica.

Na opinião de Zezinho Sobral, que defende a agricultura familiar e a economia solidária, é preciso estar sempre aberto para o diálogo e somar esforços para que o homem do campo, o trabalhador e o produtor rural avancem cada vez mais. “É nosso dever cuidar do homem do campo, do produtor rural e das cooperativas e associações. É necessário identificar onde o produtor está, ir lá, identificar se há problemas e, se tiver, ajudar a solucionar. Somos parceiros e estamos unidos para fortalecer a nossa agricultura”, destacou o parlamentar, que, quando foi gestor Estadual da Inclusão, teve uma trajetória de incentivo às cooperativas e associações beneficiadoras através de Arranjos Produtivos Locais (APLs) para fortalecer a produção e a comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar.

“Sigo na preocupação com produtor rural de todas as regiões porque, incentivando e investindo, temos a certeza que ele terá uma renda maior e qualidade na oferta dos seus produtos”, complementou.

Para o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado, aproveitar o período de reabertura do comércio é fundamental para garantir geração de renda para os empreendedores e produtores que foram tão prejudicados nesse período de pandemia. “Para os consumidores é também uma oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que aqui é produzido e valorizar o que é nosso”, explica.

O Espaço da Sergipanidade funcionará até o dia 31 de janeiro de 2021, das 10 horas às 22 horas, no pavimento Térreo do Shopping RioMar.

Com informações da Agência Sebrae de Notícias

Ascom Deputado Zezinho Sobral