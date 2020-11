CPTRAN NOTIFICA CONDUTOR NÃO HABILITADO E LAVRA TCO POR POSSE DE DROGAS

20/11/20 - 07:20:50

A Polícia Militar de Sergipe, através da CPTRAN, realizavam rondas ostensivas na Avenida Marechal Rondon, bairro Rosa Elze, na cidade de São Cristóvão, quando os militares perceberam o nervosismo do condutor de um veículo Ford Fiesta e seus dois passageiros.

A guarnição da CPTRAN solicitou a parada do veículo, foi realizada a busca pessoal, onde foi encontrado dentro do automóvel, substâncias análogas à cocaína e maconha.

Um dos componentes do veículo assumiu ser usuário e que estava de posse das substâncias. O indivíduo irá responder à justiça, por isso a confecção do Termo Circunstanciado, e o condutor do automóvel foi notificado por não ser habilitado.