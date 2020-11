JOÃO ALVES CONTINUA INTERNADO EM ESTADO GRAVE E NÃO RESPONDE A TRATAMENTO

20/11/20 - 15:34:39

O ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, 79 anos, continua internado em estado grave na UTI do Hospital Sírio Libanês, em Brasília, onde deu entrada na última quarta-feira (18), após sofrer uma parada cardíaca por cerca de 20 minutos.

As informações passadas por familiares, o quadro clínico do ex-governador apresentou piora nas últimas horas e não está respondendo aos medicamentos.

Com Alzheimer em estado avançado, João Alves reside em Brasília há algum tempo, na companhia da esposa, a senadora Maria do Carmo.

Sobre João Alves Filho

Formado em engenharia civil, João Alves Filho governou Sergipe por três mandatos. O primeiro de 1983 a 1987, o segundo de 1991 a 1994 e o último de 2003 a 2006. Na última década, foi eleito prefeito de Aracajú, em 2012, exercendo a função até 2013. O político de 79 anos teve a carreira marcada pelo envolvimento com os desafios da Região Nordeste e com a transposição do rio São Francisco.

João Chapéu de Couro, como era popularmente conhecido, também foi ministro do Interior do Brasil de 1987 a 1990, quando o cargo criado em 1967 foi extinto para ser substituído pela a Secretaria de Desenvolvimento Regional, instalada na estrutura administrativa da Presidência da República.

O ex-governador já vivia sob os cuidados da família em uma Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) montada dentro da residência dele, onde mora com a esposa, a senadora Maria do Carmo (DEM), em Brasília. Em 2019, João Filho já havia sido internado mais de uma vez por problemas de saúde.