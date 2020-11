Palestra gratuita no Youtube da OAB/SE vai orientar advogados

20/11/20 - 10:51:55

Evento acontece próxima terça-feira, 24 de novembro às 18h30 com o Assessor de Investimentos Wilden Junior falando sobre como os advogados podem agir agora e pós-pandemia.

Como o advogado (a) está passando por essa crise? Como se preparar para a próxima? Quais os melhores caminhos a seguir pós-pandemia? Como proteger seu patrimônio das outras crises que aparecerão? Como construir um patrimônio para aposentadoria? Essas são algumas das perguntas que motivaram a criação da Palestra Online Finanças e Investimentos com o Assessor de Investimentos e Sócio da BP Investimentos Wilden Junior. O evento acontece dia 24 de novembro às 18h30 através do canal do Youtube da OAB/SE (www.youtube.com/oabse), o público interessado já pode se inscrever gratuitamente através do site www.esasergipe.org.br .

A palestra educativa tem o objetivo de esclarecer a classe advocatícia sobre as estratégias que podem ser aplicadas agora e pós-pandemia para garantir maior segurança financeira. “O novo normal já está aí, e com ele muitos desafios que já estão acontecendo e outros que estão por vir. A classe advocatícia é composta em sua maioria por profissionais liberais que precisam se organizar financeiramente para passar pelas crises com mais tranquilidade. A pandemia de covid-19 não é a primeira e nem será a última crise de impacto global que enfrentaremos, planejamento é a palavra que impera daqui pra frente”, afirma.

Wilden comemora mais uma parceria com a OAB/SE e com a Escola Superior de Advocacia, ESA. “No ano passado fizemos uma palestra presencial que foi um grande sucesso. Neste ano com o distanciamento social, cumpriremos a missão com a mesma maestria. Parabéns a ESA e a OAB/SE por terem a visão de que falar de educação financeira é fundamental. Para nós da BP Investimentos é uma honra concretizar essa bela parceria”, finaliza.

Fonte: Jornalista Rodrigo Alves. Foto: OAB/SE – ESA.