PESQUISA DO IBOPE: EDVALDO NOGUEIRA TEM 55% E DANIELLE GARCIA ESTÁ COM 31%

20/11/20 - 19:46:39

Pesquisas realizada pelo Ibope em Aracaju, para as eleições de segundo turno revelou o seguinte resultado: prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) obteve 55% e a delegada Danielle Garcia ficou com 31%. O Ibope perguntou: “se as eleições fossem hoje o senhor ou a senhora votaria em quem. E o resultado foi o divulgado acima. Branco/nulo: 9 Não sabe/não respondeu: 5%.

Contando apenas os votos válidos o resultado foi o seguinte: Edvaldo Nogueira teria 64% e Danielle Garcia ficaria com 36%. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no 2º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

O Ibope ouviu 504 pessoas por telefone e a margem de erro é de 4 pontos para cima ou para baixo. A pesquisa foi registrado no TRE sob número 09157/2020. A divulgação foi feita pela TV-Sergipe.