Pimentel busca informações sobre a perfuração de poços artesianos em Cumbe

Nesta quinta-feira, 19, o deputado estadual Luciano Pimentel esteve na Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) para buscar informações sobre a execução das ações das emendas parlamentares de 2020 que foram destinadas à perfuração de dois poços artesianos no município de Cumbe.

“Anualmente, a partir dos anseios expostos por lideranças municipais e pela população em geral, cada deputado apresenta emendas para suprir algumas necessidades dos municípios sergipanos. Este ano, atendendo uma solicitação feita por Eri de Cumbe, que também requisitou essa reunião, inclui os poços artesianos nas emendas com objetivo de proporcionar mais qualidade de vida aos munícipes que residem no Povoado Saco Grande e no Conjunto Novo”, pontua Luciano Pimentel.

Durante a reunião, o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral, destacou que está em andamento o termo de cooperação entre a Companhia e a Secretaria de Agricultura, para que sejam abertos os processos licitatórios e na sequência os trabalhos possam iniciar no município.

“A previsão é que inicie em fevereiro, pois além dos processos licitatórios entraremos neste período de final de um ano e início do outro, que acaba atrapalhando um pouco o andamento das atividades. Mas já vamos realizar as locações das emendas do deputado e efetivando isso torcemos para que em 2021 possamos ampliar a captação desses recursos de emendas parlamentares para atender melhor às demandas das comunidades rurais no que se refere ao abastecimento de água”, explica Paulo Sobral.

Estiveram presentes Eri de Cumbe e o advogado Bruno Leonardo.

