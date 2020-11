PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO DE INVESTIGADO POR DUPLO HOMICÍDIO

20/11/20 - 14:43:56

Policiais civis de Propriá cumpriram o mandado de prisão de Felipe Roberto dos Reis. Ele é investigado pelo envolvimento em um duplo homicídio praticado em abril deste ano naquela cidade. Ele foi flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um veículo com restrição de roubo e com duas armas de fogo e munição. A abordagem ocorreu no povoado Cruz das Donzelas, em Malhada dos Bois, no último domingo, 15.

Diante desse fato, agentes da PRF conduziram Felipe até a Delegacia Plantonista de Propriá, na qual constatou-se que Felipe, conhecido por “Lipe”, possuía mandado de prisão temporária em aberto em pelas investigações iniciadas a partir de um duplo homicídio ocorrido em Propriá em abril, além de também estar sendo investigado por outro homicídio ocorrido em Aracaju.

Segundo o delegado regional, João Eduardo, as armas encontradas com Felipe serão periciadas a fim de se verificar se foram utilizadas nos crimes. Além de Felipe, são investigados pela prática do duplo homicídio Thiago Batista Nunes, o “Thiaguinho”, e José Augusto da Silva Cerqueira, o “Gugu”. Eles encontram-se foragidos.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias que possam levar às localizações dos foragidos sejam repassadas através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP