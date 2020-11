POLÍCIA CIVIL DE UMBAÚBA PRENDE MULHER SUSPEITA DE MATAR TRÊS EX-COMPANHEIROS

20/11/20 - 07:56:53

Policiais civis da cidade de Umbaúba efetuaram nesta quinta-feira (29) a prisão preventiva de Maria José dos Santos, conhecida como “Ninha”, suspeita pela prática de homicídio contra o seu companheiro.

O crime aconteceu no mês de setembro deste ano, no município.

De acordo com as investigações, Maria José teria matado o seu companheiro, José Raimundo, conhecido como “Gato Veloz”, no dia 14 de setembro deste ano. Ela já havia sido condenada por ter desferido golpes de faca contra outro ex-companheiro, no município de Propriá.

Além disso, a suspeita confessou ter praticado o crime de homicídio contra um terceiro ex-companheiro, também na cidade de Propriá, com aproximadamente 40 facadas.

Informações SSP