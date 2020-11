Prefeitura antecipa feiras livres no fim de semana do 2º turno das eleições

20/11/20 - 10:59:58

Em razão do segundo turno das eleições municipais, a ser realizado no próximo dia 29 de novembro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), antecipará as feiras livres ocorridas às sextas, sábados e domingos na capital. Conforme a Emsurb, a partir desta sexta (20), os comerciantes destes espaços serão comunicados sobre a alteração. A antecipação também ocorreu por ocasião do primeiro turno do processo eleitoral.

Assim, a programação acontecerá da seguinte forma:

▪️ As feiras dos bairros Suíssa, Aruana (Costa Nova) e dos conjuntos Castelo Branco, Médici, Sol Nascente e Agamenon Magalhães, que aconteceriam na sexta (27/11), serão antecipadas para quinta (26/11);

▪️ As feiras dos bairros Grageru, Cirurgia, Santo Antônio, 18 do Forte, São Carlos e do Conjunto Santa Tereza passarão do sábado (28/11) para a sexta (27/11);

▪️ Já as feiras do Jardim Esperança, Santa Maria, América, Bugio e Coqueiral serão transferidas do domingo (29/11) para o sábado (28/11).

Também em virtude do pleito, os mercados centrais Maria Virgínia Leite Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, assim como os setoriais (bairros), estarão fechados no domingo (29/11), reabrindo ao público na segunda-feira (30/11), a partir das 5h30. A exceção será o mercado vereador Milton Santos (conjunto Augusto Franco), o qual passará pela tradicional limpeza, voltando ao funcionamento na terça-feira, (01/12).

Limpeza Geral no Maria Virgínia

Na próxima segunda-feira, 23, o mercado Maria Virgínia Leite Franco passará por uma limpeza geral, com serviços de varrição, lavagem dos corredores, vasculhagem dos boxes, desobstrução das redes de esgoto e gordura e o controle de pragas. O espaço reabre as portas na terça-feira (24/11), no horário das 5h30 às 15h.

Foto: Felipe Goettenauer