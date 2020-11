Saúde de Aracaju oferta setor especializado em Endocrinologia

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oferta serviços da Rede de Atenção Especializada (Reae) através do Centro de Especialidades Médicas (Cemar) Siqueira Campos. Os usuários são encaminhados para o Centro após consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) e agendamento pelo prontuário eletrônico.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Especializada (Reae), Maria José Teles, o setor de Endocrinologia é uma das especialidades que funciona no Cemar, de segunda a sexta-feira das 7h às 19h.

“O setor possui médicos especializados em identificar e tratar distúrbios hormonais ou deficiências no funcionamento das glândulas do corpo humano, ajudando a restabelecer e equilibrar a saúde do paciente. O serviço conta também com enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e técnicos de enfermagem”, explica.

Diabetes

O Diabetes Mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado pela hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose, que obtemos por meio dos alimentos, como fonte de energia.

Segundo o enfermeiro do Cemar, André Luis Souza Reges os níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia) persistente está associada a complicações crônicas micro e macro vasculares atingindo principalmente os olhos, rins e nervos periféricos podendo ocasionar aumento de taxas de mortalidade e redução na qualidade de vida.

Tipos de diabetes

“O diabetes tipo 1 é resultante da destruição autoimune das células produtoras de insulina. O diagnóstico desse tipo de diabetes acontece, em geral, durante a infância e a adolescência, mas pode também ocorrer em outras faixas etárias. Já no diabetes tipo 2, o pâncreas produz insulina, mas há uma resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina. Esse tipo de diabetes é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, acima do peso, sedentárias, sem hábitos saudáveis de alimentação, mas também pode ocorrer em jovens”, enfatiza o enfermeiro.

Fitas de Glicemia

Segundo a coordenadora do Cemar, Luciana Araújo, o processo de solicitação das fitas e glicemia é feito via Unidade Básica de Saúde ou no próprio Cemar (apenas para diabetes gestacional). O requerimento é encaminhado ao Programa Saúde do Adulto com os seguintes documentos, receita atualizada da insulina, documento de identidade, cartão SUS, comprovante de residência, relatório médico, cartão família e em caso de menor identidade do pai ou mãe.

“Os usuários terão dois locais para acompanhamento: Os com diabetes tipo 1 e Diabetes gestacional serão acompanhados no Cemar Siqueira Campos e os do tipo 2 são acompanhados nas Unidades. A dispensação do insumo será realizada no local do acompanhamento. Este protocolo de uso e fornecimento foi baseado em protocolos e necessidades da Sociedade de Diabetes e Ministério da Saúde. As solicitações especiais em que haja necessidade de aumento de volume recebido devem ser encaminhados ao serviço acompanhado da receita de insulina atualizada, mapa de registro das glicemias dos últimos 30 dias e relatório clinico informando motivo do pedido de aumento”, orienta.

Fonte e foto SMS