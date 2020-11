Seminário sobre Transformação Digital começa na segunda-feira

20/11/20 - 16:38:37

Evento do Sebrae tem inscrições gratuitas e contará com palestra de Martha Gabriel

Atualizar os empreendedores sergipanos sobre as tendências do marketing digital e estimular a digitalização de seus negócios. Esses são os objetivos do TDXP (Transformação Digital Experience), seminário que o Sebrae promove nos dias 23 e 24 de novembro de forma online.

O evento reunirá diversos especialistas para discutir temas relacionados ao uso das novas tecnologias no ambiente empresarial, sobretudo na comercialização de produtos e serviços, promoção da marca e relacionamento com diversos públicos.

A programação será aberta na segunda, ás 18h30, com a palestra ‘O poder da imagem’, ministrada por Yano Fernandes, mineiro, palestrante e designer gráfico especializado em marcas e apresentações. Em seguida é a vez de Raquel Rabelo, publicitária e palestrante de Marketing Digital nas Plataformas Facebook e Instagram, discutir como aumentar os resultados da sua empresa com o uso do Facebook Messenger.

As atividades serão encerradas por Martha Gabriel, considerada um dos principais pensadores digitais no Brasil e ranqueada entre os Top 50 Marketing Bloggers mais influentes do mundo pelo KRED, com a palestra ‘Inteligência Artificial’.

Já terça-feira, 24, a programação também será aberta ás 18h30, com uma oficina de Storytelling ministrada por Vicente Carvalho, comunicólogo e criador do site e empresa Razões para Acreditar, que desenvolve projetos com marcar para levar inspiração e contar histórias transformadoras, além de expertise em conteúdo de alto impacto. A atividade contará com a mediação de Ana Paula Aquino, jornalista, consultora de imagem e digital influencer sergipana. E quem vai encerrar o TDXP é Estevão Soares, fundador do Estratégi.ca, com a palestra ‘Mídia de Performance’.

As inscrições para o seminário são gratuitas e podem ser feitas no site lojavirtual.se.sebrae.com.br.

Uso da internet nos negócios

A preocupação em oferecer soluções no ambiente digital para os empreendedores ocorre diante de um cenário de crescimento do uso da internet no ambiente empresarial. Uma pesquisa feita pelo Sebrae revela que 91% dos empreendedores sergipanos já fazem uso internet em seus negócios. Além disso, 66% deles usam o WhatsApp para se comunicar com os seus clientes, 42% utilizam o Instagram e 38% possuem página da empresa no Facebook.

Na pandemia, 80% dos empreendedores utilizaram as redes sociais e aplicativos para comercializar seus produtos e serviços. Outros 8% disseram que não utilizaram, mas que pretendem utilizá-los em breve.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria