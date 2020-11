TRIOS PÉ DE SERRA ESTÃO DE VOLTA AO CIRCUITO DO FORRÓ NA CAPITAL SERGIPANA

20/11/20 - 09:26:50

No mês de junho, a realização do Forró Caju em Casa foi uma das medidas encontradas para auxiliar a classe artística durante o período de pandemia da covid-19, que afetou os profissionais da arte e cultura. Agora a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) lança o programa de editais Janelas Para as Artes, que contempla entre as suas oito modalidades, os trios pé de serra. O Janelas aplicará R$ 3 mil em cachês para estes grupos. As inscrições vão até o próximo domingo, 22, e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.aldirblancaju.art.br . Além de voltar a receber um pagamento, esses artistas retomam suas apresentações, interrompidas por força do isolamento social.

“Os trios pé de serra, dentro da cadeia da música em Aracaju, são dos segmentos mais expressivos, seja na quantidade ou na representação dos nossos valores musicais. Eles já foram muito prejudicados no período junino, embora a Funcaju tenha promovido o Forró Caju em Casa, que promoveu dezenas de apresentações. Agora nós temos uma oportunidade muito maior, com muito mais recursos, para socorrer este segmento tão atingido pela pandemia”, salientou o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

O programa de editais é resultado da política editada pela Funcaju para a execução da Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural, diante do estado de calamidade pública decretado pela União, em março deste ano, em função da pandemia da covid-19.

A fim de orientar e tirar todas as dúvidas, a Funcaju instalou uma central de atendimento presencial para os que preferirem. O atendimento é agendado pelos telefones (79) 3179-3685 ou (79) 3179-3695 e acontece das 8h às 13h, na sede da Fundação, à rua Estância, 39, Centro. Ainda há o perfil @funcaju no Instagram, criado para orientar os candidatos.