TRT 20ª REGIÃO PUBLICA EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região abre credenciamento para leiloeiros oficiais atuarem na realização de leilões judiciais em Sergipe. O Edital de Credenciamento de Leiloeiro Oficial nº 1/2020, de 16 de novembro de 2020, assinado pela Desembargadora Presidente do TRT20, Vilma Leite Machado Amorim, estabelece a documentação necessária para o certame.

Os interessados deverão apresentar a documentação necessária ao credenciamento no Protocolo do Tribunal, situado no térreo do edifício sede (prédio amarelo), na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº, Bairro Capucho, Aracaju/SE.

Deverão ser observadas as normas estabelecidas no ATO SGP.PR Nº 029/2020.

O Edital n° 1/2020 foi disponibilizado no Caderno Judiciário do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho do dia 16/11/2020.

Conheça o Edital de Credenciamento de Leiloeiro Oficial nº 1/2020.