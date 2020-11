TV-ATALAIA SUSPENDE DEBATE DE SÁBADO PORQUE EDVALDO NÃO VAI PARTICIPAR

20/11/20 - 17:38:28

A TV-Atalaia cancelou o debate que ocorreria neste sábado (21) entre o prefeito Edvaldo Nogueira e a delegada Danielle Garcia, candidatos a prefeito de Aracaju, que disputavam o segundo turno. Razão: a coordenação de campanha de Nogueira, depois de reunião, considerou por bem que ele não participasse do confronto, porque não seria bom nem para os candidatos e nem para os eleitores.

No comunicado enviado à TV-Atalaia, a coordenação da campanha do candidato Edvaldo Nogueira informou que ele não participará do debate proposto pela emissora TV Atalaia.

“A Coordenação entende que o clima de beligerância, marcado por agressões, ataques à honra e calúnias desferidos pela candidata Danielle a Edvaldo, seja através de sua propaganda oficial ou por meio de famigeradas fake news produzidas em grande escala durante a pré-campanha e o primeiro turno, retira qualquer possibilidade de um debate civilizado e produtivo entre os dois contendores, com risco de resvalar para um bate-boca infrutífero e desrespeitoso aos aracajuanos”.

E conclui: “Tal possibilidade é completamente avessa ao modo construtivo e propositivo como Edvaldo pensa e vem conduzindo a sua campanha eleitoral”.

Segundo um político experiente, essa posição adotada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através da coordenação de campanha, foi o “melhor que ele poderia fazer, levando em consideração da “virulência da oposição”. E citou como exemplo o debate entre os presidenciáveis dos EUA, que “foi uma baixaria. Imagina como seria aqui”!

Um economista também tratou sobre a suspensão do debate e disse que a TV-Atalaia deveria promover o debate só com o candidato que comparecesse. Em cima dessa sugestão veio outra: entrevistar os dois candidatos, dando duas horas para um e outro em separado, já que o debate seria de quatro horas.

Segundo comentário também enviado via WhatsApp ao Faxaju, um jornalista disse que os “dois não vão fazer com “o intuito do debate do debate da TV-Sergipe, que não vai ter”.