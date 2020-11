Você sabe para que servem os desligamentos programados de energia?

20/11/20 - 05:53:42

Eles são essenciais para garantir o bom funcionamento da rede elétrica e o desenvolvimento do estado

Quem é cuidadoso sabe: carros sempre devem passar por manutenção, antes mesmo de algo pior acontecer. Com a energia elétrica, mesmo sem a gente perceber, é a mesma coisa. Todos os dias, nos 63 municípios sergipanos onde a Energisa atua, manutenções preventivas são realizadas para que o cliente não fique sem energia elétrica segura e de qualidade.

Para garantir uma maior qualidade no fornecimento de energia aos seus clientes, assim como acompanhar o desenvolvimento populacional, serviços, agronegócio e indústrias, a Energisa realiza constantemente obras e reparos no sistema elétrico que, por questões técnicas, algumas vezes necessitam de desligamentos programados. Essas suspensões temporárias são necessárias para que sejam executadas as melhorias na rede elétrica de forma segura.

Quando ocorre esse tipo de interrupção no fornecimento de energia, os clientes são previamente comunicados, a fim de que possam se programar para o intervalo em que a rede elétrica estará desligada. A Energisa informa quando necessitará interromper o fornecimento de energia com pelo menos 72 horas de antecedência por meio do site, de cartas, avisos em rádios e carros de som, e, para recebimento do aviso via SMS, é necessário manter o cadastro sempre atualizado junto à empresa.

“Os desligamentos programados acontecem com hora marcada e previsão de finalização também determinada, envolvendo uma região específica onde a obra será realizada. Além de melhorias na rede elétrica, buscando assegurar o conforto de nossos clientes, o desligamento também serve para dar segurança ao colaborador em campo durante a atuação”, explica Wilton Leal, gerente de Construção e Manutenção da Energisa Sergipe.

Manutenções em Linha Viva

Wilton relata que a Energisa está sempre investindo na modernização constante do sistema elétrico e buscando formas mais eficientes de executar as obras e manutenções, que estão ajudando a diminuir a necessidade de desligamentos programados.

“Para minimizar o impacto dos desligamentos, a Energisa adota tecnologias e equipamentos que permitem a realização do serviço sem o desligamento da rede, como utilização de mega jumper, manobras automatizadas/remotas para transferência de carga, manutenção em rede energizada pela equipe de Linha Viva, entre outros equipamentos e tecnologias como o seccionador de rede”, comenta Wilton.

Para a execução dos serviços chamados de Linha Viva, os profissionais passam por diversos treinamentos que os preparam para atuarem com a rede elétrica energizada por meio da utilização de equipamentos específicos e capazes de protegê-los de choques.

Wilton ressalta que, além de todas as capacitações e reciclagens que os colaboradores precisam realizar, todos atuam com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e são treinados para fazer a inspeção dos mesmos: luva, capacete, óculos, uniforme da concessionária, bota e a balaclava, antichama. “Isso é necessário e indispensável para nossos eletricistas, especialmente de Linha Viva, que operam em redes de tensão energizada”, reforça o gerente.

