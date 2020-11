FOCCO/SE PROMOVE SEMINÁRIO DE COMBATE À CORRUPÇÃO ATRAVÉS DO YOUTUBE

21/11/20 - 09:05:53

O Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (FOCCO/SE) realizará o IV Seminário “Dia Internacional Contra a Corrupção”, nesta quarta-feira, 25, às 9horas, através do canal no Youtube da Ecojan do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O evento é alusivo à data celebrada no dia 9 de dezembro.

A ideia do seminário, que conta com inscrições gratuitas e abertas à sociedade, através do site www.tce.se.gov.br/ecojan, é para que membros do FOCCO/SE e convidados abordem temas ligados ao combate à corrupção. Quem acompanhar as palestras receberá certificado de quatro horas do seminário.

O conteúdo programático está dividido em sete temas. O primeiro é sobre “As Redes de Controle e a Melhoria da Gestão Pública”, ministrada pelo coordenador do FOCCO em Sergipe e secretário do TCU, Jackson Souza. O segundo tema abrange a questão da “Investigação em casos complexos de corrupção e crimes análogos”, através da procuradora da República, Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara. “Corrupção e Covid” é o terceiro tema do seminário, cujo palestrante será o delegado da Polícia Federal (PF), Antônio José Silva Carvalho.

Dando sequência à programação, a quarta palestra será “Integridade Pública no Poder Executivo Federal”, com o auditor da Controladoria Geral da União, Fábio Felix Cunha da Silva. O quinto tema é “Boas Práticas nas Contratações Públicas”, através do advogado Edgar Magalhães. Em seguida, acontecerá o tema abordado será “Controle Interno e Social no enfrentamento da corrupção”, com o advogado Gustavo Gonçalves Ungaro. E para finalizar, a sétima palestra será “Abuso de Poder Religioso nas Eleições”, com o promotor de Justiça, Peterson Almeida Barboza.

FOCCO/SE

O FOCCO-SE é um fórum que reúne órgãos como Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), Ministério Públicos Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPE), Ministério Público Especial de Contas (MPC), Controladoria Geral da União (CGU), Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC) e o Departamento de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deotap), e tem como objetivos a integração desses órgãos para o compartilhamento de informações e experiências no combate à corrupção e na melhoria da gestão pública do Estado de Sergipe.

Fonte assessoria