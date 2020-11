Ex-governador João Alves pega COVID-19 e é transferido para outra UTI em estado grave

21/11/20 - 17:10:55

O ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, testa positivo para Covid-19 e é transferido de UTI. O seu estado de saúde é grave e ele permanece em uma unidade isolada para Covid, do Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

A senadora Maria do Carmo Alves e filhos, que mantiveram contato pessoal com o ex-governador ontem, antes do resultado do exame, encontram-se em isolamento residencial e farão testagem na próxima terça-feira.

As visitas estão suspensas e a família acompanha de casa, através de contatos com a equipe médica do ex-governador. A hipótese aceita é que João Alves Filho já tenha dado entrada no hospital com os sintomas da doença, embora a internação tenha sido motivada por uma parada cardíaca, sofrida na quarta-feira (18), no apartamento do casal.

O ex-governador foi testado para Covid em função da infecção pulmonar que apresentou no momento da internação e que se mostrou resistente à medicação prescrita. A família agradece as homenagens e orações recebidas.