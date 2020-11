LÍDER DE UMA QUADRILHA ESPECIALIZADA EM ROUBO DE IPHONES É PRESO EM SOCORRO

21/11/20 - 06:52:26

Na tarde desta sexta-feira, 20, policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) prenderam Jefferson Lucas da Silva, de 22 anos, em Nossa Senhora do Socorro. O suspeito liderava uma associação criminosa responsável por roubos de diversos aparelhos celulares novos, todos do modelo Apple iPhone. Os delitos eram praticados em Sergipe e Alagoas, sempre contra lojistas que comercializam os telefones. O trabalho contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

O criminoso se passava por cliente e agendava com vítimas a suposta compra dos telefones em sistema “delivery”. No ponto de encontro da transação, os bandidos anunciavam o assalto, utilizando-se de bastante violência, inclusive espancando as vítimas.

Devido à atuação da associação criminosa também na cidade de Maceió (AL), a Polícia Civil de Alagoas, por meio da Delegacia de Roubos da Capital (DERC), trocou informações com a Polícia Civil de Sergipe, onde foi possível prender Jefferson. O prejuízo é em torno de R$ 200 mil.

As investigações continuam em andamento para prender os demais indivíduos que compõem a associação criminosa.

Fonte: SSP/SE