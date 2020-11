Olimpíada de Língua Portuguesa promove formação remota para professores

21/11/20 - 09:18:21

O encontro contará com certificação e poderá ser acompanhado via canal do Youtube da Educação Sergipe: www.youtube.com/educacaosergipe

A fim de preparar e orientar os professores da rede pública acerca das temáticas e categorias da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), edição 2021, a coordenação estadual da competição promoverá formações remotas nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2020, no horário das 9h às 12h, no YouTube da Educação Sergipe. A OLP busca contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem da oralidade, da leitura e da escrita nas escolas públicas de todo o país, por meio de ações de mobilização para a formação de professores e professoras de Língua Portuguesa e de Pedagogia.

Durante a formação serão apresentadas sugestões de estratégias didático-metodológicas para o ensino dos gêneros textuais Poema, Memórias Literárias, Crônica, Artigo de Opinião e Documentário. Os gestores escolares deverão indicar os professores, do 5º aos 9º anos e do Ensino Médio, interessados em participar da formação certificada, enviando os dados desses profissionais, na Ficha de Inscrição, para o e-mail: jorgehenrique.monteiro@seduc.se.gov.br.

As lives formativas serão mediadas pelos professores Marcos André de Souza, coordenador da OLP pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SE); Antônio Félix de Souza, do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe (UFS); e Jorge Henrique de Barros Monteiro, coordenador da OLP pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Segundo o professor Jorge Henrique, a formação oferecida pela olimpíada, sob a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), elucidará todas as informações da próxima edição. “A OLP, que acontece desde 2008, envolve professores e milhares de estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, participando de cinco categorias: Poema, Memórias Literárias, Crônica, Documentário e Artigo de Opinião. Sergipe sempre tem se destacado na OLP, sendo medalha de ouro nas últimas edições, nas categorias Poema e Artigo de Opinião, além de diversas medalhas de prata em outros gêneros”.

Ele ainda reitera: “Participando da OLP, os professores trabalham com uma metodologia que aborda conteúdos curriculares previstos no ensino da língua portuguesa, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de fazer parte de uma rede de conhecimento que proporciona formação a distância, além de recursos didáticos que ajudam o trabalho docente nas escolas”.

Mais informações podem ser obtidas por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional/Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Dase/Seads/Seduc), com o professor Jorge Monteiro, pelos telefones 3179–3336 e/ou 99890–1616, e Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (Semed/COEF/DED), com o professor Marcos André, pelo número: 3179-1501.