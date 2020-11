DEM ANUNCIA APOIO A EDVALDO NOGUEIRA NO SEGUNDO TURNO EM ARACAJU

22/11/20 - 12:36:10

O Democratas anunciou, neste domingo, 22, através das redes sociais, o apoio, neste segundo turno, à candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) à reeleição. Em nota, a Direção do partido afirma que “Edvaldo apresenta maior capacidade de execução do plano de governo que melhor atende aos anseios do cidadão aracajuano”.

A decisão do DEM foi tomada, segundo informou o partido, após “profunda discussão interna” e ouvindo seus líderes – a senadora Maria do Carmo Alves, o presidente estadual da legenda, José Carlos Machado, a candidata à prefeita Georlize Teles, o vereador eleito Breno Garibalde, o suplente de vereador Saulo Vieira -, além dos filiados.

O DEM apresentou, no 1º turno das eleições, a candidatura de Georlize Teles, que obteve 10.458 votos.

Abaixo a nota na íntegra:

O Democratas, entendendo ser importante posicionar-se em relação ao segundo turno do pleito eleitoral, manteve profunda discussão interna. Ouvindo a senadora Maria do Carmo Alves, o presidente José Carlos Machado, a candidata à prefeita Georlize Teles, o vereador eleito Breno Garibalde, o suplente de vereador Saulo Vieira, além de filiados, o partido decidiu pela orientação do voto ao candidato do PDT, o prefeito Edvaldo Nogueira.

Sem desconsiderar as ressalvas feitas por nossa candidatura no primeiro turno e acreditando na incorporação das sugestões feitas, o DEM entendeu que, no momento atual, Edvaldo apresenta, maior capacidade de execução do plano de governo que melhor atende aos anseios do cidadão aracajuano.

Democratas/SE