DEM decide apoiar candidatura de Edvaldo no segundo turno

22/11/20 - 13:06:11

O DEM em Sergipe decidiu decidiu orientar pela candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira. (PDT), neste segundo turno. A decisão foi tomada depois de reunião remota realizada no sábado (21), em que o DEM entendeu como

importante posicionar-se em relação ao segundo turno do pleito eleitoral.

O apoio a Edvaldo foi decidido depois do partido ouvir membros seus integrantes, como a senadora Maria do Carmo Alves, o presidente regional José Carlos Machado, a candidata à prefeita Georlize Teles, o vereador eleito Breno Garibalde, o suplente de vereador Saulo Vieira, além de filiados.

– Sem desconsiderar as ressalvas feitas por nossa candidatura no primeiro turno e acreditando na incorporação das sugestões feitas, o DEM entendeu que, no momento atual, Edvaldo apresenta, maior capacidade de execução do plano de governo que melhor atende aos anseios do cidadão aracajuano, diz nota publicada pelo partido.

Antes de tomar a decisão, a candidata a prefeito Georlize Teles conversou com a delegada Danielle Garcia, candidata do Cidadania ao segundo turno, e com o senador Alessandro Vieira (Cidadania), na quarta-feira (18), enquanto o presidente regional do DEM, José Carlos Machado, teve encontro com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que também está na disputa em segundo turno para a reeleição.



Depois de expor as conversas aos demais membros do partido, em reunião no sábado (21) a final foi a orientação pelo voto a Edvaldo Noguita