DEZOITO EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO; CONFIRA A LISTA COMPLETA AQUI

22/11/20 - 07:40:12

Luandre, Octadesk, V4 Company, Unike Technologies, Mobills, Positiv.a, GetNinjas, Connekt, HeroSpark, Track, DogHero, Docket, Getrak, Nvoip, Propz, Sambatech, SalesFarm e Pandhora Investimentos selecionam profissionais.

As empresas Luandre, Octadesk, V4 Company, Unike Technologies, Mobills, Positiv.a, GetNinjas, Connekt, HeroSpark, Track, DogHero, Docket, Getrak, Nvoip, Propz, Sambatech, SalesFarm e Pandhora Investimentos estão com vagas de emprego abertas. Veja abaixo detalhes dos processos seletivos:

Luandre

A Luandre está com 50 vagas abertas para coletor de resíduos em grande empresa do segmento sustentável nos municípios de Bombinhas, Palhoça, Penha, Araquari, Navegantes e Barra Velha, em Santa Catarina. O profissional será responsável por realizar a coleta de lixo comum nos bairros e condomínios referentes ao município de sua contratação. A média salarial está entre R$ 1.200, com benefícios, e não é necessária experiência, apenas o segundo grau completo. Candidatos interessados, devem se cadastrar pelo link: https://luand.re/vagas-sc

Octadesk

A Octadesk está com 8 oportunidades para trabalho remoto, mesmo após o fim do período de distanciamento devido à Covid-19. As oportunidades são para: DevOps Jr, Engenheiro Software Backend, Engenheiro Software Frontend, UX Writer, Assistente de Facilities, Analista de Recrutamento e Seleção, Analista de CS – Retenção, Analista de Suporte ao Cliente. Os candidatos interessados deverão encaminhar os currículos no e-mail vagas@octadesk.com, com a vaga desejada no assunto.

V4 Company

A V4 Company está com 10 oportunidades em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Entre as oportunidades estão vagas efetivas para Qualificador (Pré-Vendas), Desenvolvedor Front-End, Desenvolvedor Full Stack, Business Intelligence, Analista de Mídia (Google Ads), Coordenador de SEO, Sales Development Representative (SDR) e Executivos de Vendas. E também oportunidades para estágio: Estágio em Direito (Compliance), Estagiário Customer Success. Os interessados devem se cadastrar através do link: https://v4company.gupy.io/

Unike Technologies

A Unike Technologies está com 10 oportunidades para as áreas de suporte, tecnologia, comercial e operação. Com sede na cidade de São Paulo, as vagas disponíveis são para Desenvolvedor Full Stack Sr (2 vagas), Desenvolvedor Pl, Analista de Suporte Jr (2 vagas), Analista Suporte Pl (2 vagas) e Lider de Operações/Suporte. E em breve haverá também oportunidades para Comercial e Product Owner. Os candidatos devem encaminhar o CV, com a vaga especificada no título, para o e-mail selecao@unike.tech.

Mobills

A Mobills tem 4 vagas em aberto para trabalho remoto. Duas delas são oportunidades para estágios, sendo uma em RH e outra para Desenvolvimento Android. Uma das vagas é para o cargo de Designer Pleno. Já a outra vaga em aberto é para o cargo de Desenvolvedor Android Pleno. A empresa oferece benefícios como gympass, assistência médica e odontológica, ajuda de custo para home office e outros benefícios flexíveis. Os interessados podem realizar a inscrição no site: https://www.mobills.com.br/vagas/

Positiv.a

A Positiv.a está em busca de um analista de Growth para compor o time de crescimento e vendas. Para essa oportunidade é indispensável que o candidato tenha experiência em análise de dados, com proficiência em planilhas de Excel. Além disso, a empresa conta também como uma vaga para especialista em desenvolvimento de projetos com foco em embalagens. Todas as informações sobre as vagas e o passo para inscrição estão disponíveis no site: https://conteudo.positiva.eco.br/pt-br/vagas-positivas

GetNinjas

O GetNinjas está com vagas abertas em São Paulo para as áreas de tecnologia, design, marketing de performance e estágio. As oportunidades são para os cargos de Analista de Marketing de Performance, Data Analyst, Desenvolvedor(a) iOS – Mobile, Desenvolvimento Back End, Desenvolvimento Front End, Design System Ops, Estágio de CRM e Estágio de Marketing de Performance. Os profissionais interessados podem encontrar mais detalhes e informações de como se candidatarem no seguinte link: https://getninjas.breezy.hr/

Connekt

Na Connekt existem mais de 1.500 vagas abertas para todas as regiões do Brasil. Entre os cargos estão os de administração, recepcionista, controladoria, atendimento, analista de sistemas, recursos humanos, entre outros.

HeroSpark

A HeroSpark está com 14 vagas para assistente de suporte ao cliente, Devops, operação, coordenador de pré-vendas, sales operation, entre outras. O formato de trabalho é remoto. Para se candidatar às vagas ou saber mais informações, clique no link: https://herospark.abler.com.br/

Track

A Track está com 8 vagas abertas para analista de vendas outbound (hunter), analista contábil, analista de inbound marketing e videomaker. As vagas são para trabalhar em Minas Gerais. Para se cadastrar acesse o link: https://jobs.track.co/.

DogHero

A DogHero está com 5 vagas abertas para a área de tecnologia e confiança e segurança no escritório em São Paulo. As posições são: Analista de Customer Experience, Analista de Resposta à crise, Analista de BI, Sr Back End Enginner (Ruby) e Android Engineer. Os candidatos interessados devem se cadastrar pelo link: https://apply.workable.com/doghero/

Docket

A Docket está com mais de 30 vagas para as seguintes áreas: Analista de Propostas; Account Executive; Sales Development Representative; Inside Sales; Farmer; Analista de Mídia Paga; Web Analytics; Analista de CS; CS Manager; Webscraping; BI; Talent Acquisition; Analista de Negócios; Analista de Operações; Estágio em Operações; Desenvolvedor Backend; Desenvolvedor Fullstack e Desenvolvedor Frontend. Os interessados podem se candidatar pelo link https://docket.gupy.io/.

Getrak

A provedora de tecnologia para rastreamento está com 7 vagas para Desenvolvedor Back End Pleno, Desenvolvedor Back End Sênior, Desenvolvedor Front End Sênior, Desenvolvedor Front End Pleno, Analista de Produto/ PO, Scrum Master e Analista DevOps. Os interessados devem se candidatar pelo site.

Nvoip

A startup do ramo de telecomunicação está com 12 vagas abertas: 4 para a área Comercial, 4 para estagiários em Desenvolvimento de Sistemas (estudantes do 4º ao 8º período em Sistemas da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação ou outras da área), 1 para o departamento de Recursos Humanos, 2 para Marketing e 1 para Administrativo e Financeiro. Interessados devem encaminhar o currículo e um vídeo de apresentação pelo site https://www.nvoip.com.br/.

Propz

A startup está com vagas para as seguintes funções: Analista de Produto Senior, Analista de CRM (Loyalty), Analista de CRM, Agile Coach, Talent Recruiter Pleno, Data Engineer (Tech Lead), Data Engineer, UX Analytics, Dev Front-End Pleno, Cientista de Dados Pleno e Consultor de Relacionamento. Para ter mais detalhes das vagas, basta acessar o link https://propz.recruitee.com/.

Sambatech

A Sambatech está com 30 vagas para customer success (analista); analista de qualidade e teste de software; analista de suporte; desenvolvedor back-end junior, desenvolvedor front-end; estágio de suporte; estágio de suporte/customer experience; estágio de design; estágio de design gráfico/digital; estágio de pré-vendas. A empresa disponibiliza vagas home office para analista de projetos; analista de qualidade e teste de software; arquiteto de soluções; desenvolvedor (a) back-end trainee; desenvolvedor (a) back-end; desenvolvedor (a) front-end; desenvolvedor (a) front-end trainee; desenvolvedor (a) IOS/Android Híbrido; DevOps; Estagiário de Qualidade e Teste de Software; Estagiário de Desenvolvimento Front-End; UX/UI Designer. Os interessados devem se candidatar pelo link https://jobs.kenoby.com/sambatech-carreiras/.

SalesFarm

A SalesFarm está com 32 vagas abertas: 15 para executivo de vendas, 2 para coordenadores e 15 para executivo de pré-vendas. As vagas são para qualquer lugar do Brasil, pois o trabalho é 100% remoto. Os interessados devem se candidatar pelo site https://www.salesfarm.com.br/inside.

Pandhora Investimentos