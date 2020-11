Quadro de saúde do ex-governador João Alves é ‘clinicamente irreversível’, diz assessoria

22/11/20 - 18:06:22

O ex-governador de Sergipe, João Alves Filho continua internado em estado grave no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, cidade onde reside. Ele sofreu uma parada cardíaca na última quarta-feira (18), por cerca de 30 minutos em seu apartamento, onde estava, desde julho do ano passado, recebendo cuidados intensivos em uma unidade Home Care para controle de um estado avançado de Alzheimer.

Veja, abaixo, a nota sobre o estado clínica do ex-governador:

“O quadro de saúde do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, encontra-se clinicamente irreversível, segundo a equipe médica que o acompanha na Unidade de Terapia Intensiva para Covid, do Hospital Sírio Libanês, em Brasília. O ex-governador encontra-se com as funções renais paralisadas e segue sedado, respirando com ajuda de aparelhos.

João Alves sofreu uma parada cardíaca na quarta-feira (18) e recebeu os primeiros atendimentos ainda no apartamento em que mora com a senadora Maria do Carmo Alves. Ele acumula um quadro avançado de Alzheimer, para o qual já recebia cuidados intensivos, em formato home care.

O ex-governador deu entrada no Hospital Sírio Libanês no começo da noite de quarta-feira apresentando um quadro de infecção pulmonar, que motivou a testagem para Covid-19. O resultado positivo para Covid foi conhecido na sexta-feira (20), pouco depois da visita realizada pela família. Em função desse contato, a senadora Maria do Carmo e filhos continuam em isolamento residencial e aguardam para fazer testagem na terça-feira (24).

A hipótese aceita pela família é que o ex-governador tenha sido contaminado em casa. A família agradece as homenagens que estão sendo recebidas e se une ao povo sergipano em profunda oração.

Assessoria de Comunicação

Gabinete da senadora Maria do Carmo Alves”.