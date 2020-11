ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA EBSERH

23/11/20 - 14:28:43

Vagas para Hospital Universitário (HU) e Hospital Universitário de Lagarto (HUL)

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare), lançado pelo Ministério da Educação (MEC) e coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Trata-se de um processo seletivo centralizado com 405 vagas de residências médica, multi e uniprofissionais para oito hospitais universitários federais e um hospital militar. Os interessados podem se inscrever de forma online pelo site enare.ebserh.gov.br. As provas serão realizadas em todas as capitais e nas cidades de Araguaína (TO), São Carlos (SP) e Lagarto (SE).

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, explica que essa é a primeira vez que o MEC realiza um processo seletivo unificado voltado para residentes e que, até hoje, cada hospital/universidade realizava sua própria seleção. “Isso gerava algumas dificuldades para as instituições como critérios, etapas, datas e notas de corte diversas, risco maior de vagas ociosas, onerava e tornava os processos mais complexos, dentre outros”, acrescentou. Com o novo exame, as universidades federais passam a ter menor possibilidade de vagas ociosas, eliminação da carga burocrática da realização, manutenção do controle programático e definições técnicas, eliminação de custos e a ampliação da qualificação da seleção.

O ministro explicou ainda que os candidatos também tinham desvantagens como a participação em um processo caro e de difícil logística em função das viagens e taxas, datas diversas, regras diferentes e acesso restrito às vagas. A partir de agora, os candidatos poderão se beneficiar com a democratização do acesso, com uma data única para a realização das provas, sendo elas em todas as capitais além de cidades estratégicas, e um custo menor.

Para a Residência Médica, o Enare prevê 304 vagas em 41 especialidades. Já para a Residência Uniprofissional foram disponibilizadas oito vagas, entre enfermeiros e físicos médicos. A Residência Multiprofissional dispõe de 93 vagas, que incluem enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, odontólogos, nutricionistas e profissionais de Educação Física.

Essas vagas são voltadas para os hospitais de Campo Grande (Humap-UFMS/Ebserh), Teresina (HU-UFPI/Ebserh), Salvador (Hupes-UFBA/Ebserh), Aracaju (HU-UFS/Ebserh), Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), Manaus (HUGV-Ufam/Ebserh), Araguaína (HDT-UFT/Ebserh) e São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh), além do Hospital da Força Aérea Brasileira (HFAB).

De acordo com o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa, a expectativa é que, no futuro, o exame seja estendido. “Poderemos ter outros hospitais, tanto da Rede Ebserh quanto outras unidades hospitalares públicas, que poderão a compor a iniciativa, uma vez que o Enare apresenta inúmeros benefícios”, afirma Barbosa.

Segundo o diretor de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde da Ebserh, Giuseppe Gatto, o objetivo é buscar os candidatos mais qualificados para as melhores instituições do país. “Isso requer planejamento e critérios claros, transparentes, justos e bem definidos, em que todos possam participar em igualdade de condições. Essa é a nossa proposta com o Enare”, afirma o diretor.

Acesse o edital do processo seletivo unificado para residências no site enare.ebserh.gov.br.

Coordenação de Comunicação Social da Ebserh