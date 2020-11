Câmara de Lagarto: vereadores tratam do resultado das Eleições 2020

Na 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Lagarto, a primeira pós-eleição, o tema não poderia ser outro que o resultado do último pleito. No Grande Expediente, os parlamentares compartilharam suas congratulações e pensamentos diante da eleição que sagrou reeleições e novos nomes para o legislativo da cidade.

Para o vereador reeleito Josivaldo da Equoterapia, o momento é de prosseguimento dos trabalhos. “Que continuemos aqui representando o povo da mesma forma. Agora eu falo por mim: vamos continuar trabalhando do mesmo jeito nesta Casa, honrando nossos votos”, disse. Além disso, o vereador também parabenizou a prefeita Hilda Ribeiro, que permanece como gestora do município por mais quatro anos.

O vereador Fábio Frank, que elegeu-se como vice-prefeito, destacou a alegria na concretização do feito. “Tivemos o apoio da população lagartense, tivemos o apoio de diversas lideranças, de diversos vereadores. E graças a Deus conseguimos realizar esse sonho”, afirmou.

Quem também se manifestou na Tribuna da Casa Legislativa foi a vereadora Creusa dos Oiteiros, que neste ano ficou como suplente. “Nós não perdemos as eleições. Eu me sinto uma pessoa vitoriosa, eu me sinto uma vencedora diante das condições, diante do quão difícil é a política neste município. […] Eu quero parabenizar os colegas que foram reeleitos e os que estão chegando”, afirmou.

Já o presidente da Câmara de Lagarto, Eduardo de João Maratá, que não se reelegeu, desabafou sobre as dificuldades no pleito deste ano. “A gente percebeu que os outros agrupamentos tinham estrutura, e nós não tínhamos nada, nem fundo partidário”, destacou.

Outros parlamentares como Amilton Fontes, Marta da Dengue, Gordinho de Jorge da Laranja, Washington da Mariquita, Alex Dentinho e Gilberto da Farinha também se manifestaram, agradecendo aos eleitores por suas respectivas vitórias.

