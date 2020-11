COLISÃO FRONTAL ENTRE 2 VEÍCULOS NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS DEIXA 3 FERIDOS

23/11/20 - 05:00:58

Uma colisão frontal envolvendo dois veículos de passeio deixou três pessoas feridas. O acidente foi registrado por volta das 22 horas do sábado (21). De acordo com a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), um dos motoristas estava embriagado e foi preso.

As informações são de que um veículo Fiat uno e um Toyota Corolla colidiram frontalmente, provavelmente por alguma ultrapassagem indevida. Os dois condutores e um passageiro que estava no Fiat Uno foram levados pelo SAMU para a assistência médica devida.

A polícia informou que o teste do bafômetro do motorista preso atestou 0.37 mg/l de álcool. Ele deve permanecer detido até a audiência de custódia. Do crime, cabe pagamento de fiança.

Com informações e foto CPTran