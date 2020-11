Danielle realiza carreata e reforça compromisso com as demandas

23/11/20 - 12:35:02

No último domingo de campanha, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (Cidadania), concentrou suas atividades na Zona Norte. Ao lado do candidato a vice, Valadares Filho (PSB), percorreu em carreata o Coqueiral, o Lamarão, Pousada Verde e Soledade, levando a mensagem da mudança.

Por onde eles passavam, demonstrações de apoio ao projeto. “Fico feliz com todas essas manifestações de carinho que demonstram que os aracajuanos querem fazer história e eleger a primeira mulher prefeita de Aracaju. Uma gestora com coragem para fazer a mudança que Aracaju tanto espera”, afirmou Danielle.

A candidata destacou que a população está cansada de ser continuamente enganada e esquecida. “Por uma gestão que ignora as demandas, a exemplo da garantia do acesso ao saneamento básico e ruas pavimentadas em muitas localidades. As pessoas também querem saúde, educação, transporte público e demais serviços de qualidade. E nós temos o compromisso de proporcionar tudo isso em nossa gestão”, ressaltou.

Ascom/Danielle Garcia