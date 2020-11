Edvaldo se compromete com obra no canal do Lourival Batista e desassoreamento do rio Poxim

Candidato à reeleição, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) destacou, em entrevista à Rádio Cultura AM, nesta segunda-feira, 23, o compromisso de executar os projetos de desassoreamento do rio Poxim, no bairro Jabotiana, e de alargamento do canal que corta o conjunto Lourival Batista, “os quais acabarão com problemas históricos de alagamentos nessas regiões”, frisou.

“Aquele canal que sai do Lourival Batista vai até o Bugio, chegando ao rio do Sal, e, quando atravessa a avenida Oswaldo Aranha, ele é estreitado. Então, é preciso abrir aquela rodovia e retificá-lo. É uma obra que deve custar entre 10 e 15 milhões de reais, porque contempla todo o canal, mas já temos o projeto e vai buscar os recursos para executá-lo”, explicou o prefeito.

Edvaldo ressaltou que o desassoreamento do rio Poxim também é um de seus compromissos, assumido junto aos aracajuanos, e que está inscrito no programa de governo de sua candidatura à reeleição. A obra, ressalta ele, “vai contemplar o trecho que compreendido entre o campus da UFS até a foz, no conjunto Santa Lúcia, bairro Jabotiana”.

“Já temos um estudo detalhado da situação atual do rio. Porém, o projeto envolve ainda o município de São Cristóvão e o Governo do Estado. Então, estamos agora empenhados em formatar um projeto único e captar os recursos para executar essa obra”, afirmou, ao detalhar a implantação das duas lagoas de estabilização previstas no projeto.

Segundo o prefeito, o projeto de desassoreamento “vai resolver definitivamente os problemas de alagamentos no Santa Lúcia e no Largo da Aparecida”, pontuou. “O projeto, inclusive, já foi apresentado para a comunidade, e estamos em fase de captação de recursos. Esses são dois dos projetos prioritários da nossa próxima gestão”, garantiu.

