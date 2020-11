Intervenção na Universidade Federal Sergipe é condenada pelo Sintufs: “não vai ter golpe”

O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da UFS (Sintufs), emitiu uma nota nesta segunda-feira (23), condenando a intervenção do Ministério da Educação na Reitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O Diário da União desta segunda-feira, publicou uma portaria do ministro Milton Ribeiro afastando o reitor Valter Joviano de Santana Filho e nomeando em seu lugar a professora Liliádia da Silva Oliveira Barreto.

Veja o que diz a nota

O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da UFS vem a público repudiar veementemente a nomeção de uma interventora na UFS. Relembramos e exigimos que o resultado da Consulta à Comunidade seja respeitado pelo Governo Federal. Temos reitor eleito pela comunidade acadêmica, o prof. André Maurício, e lutaremos para que seja respeitada a vontade popular.

Destacamos ainda que a sanha golpista da administração da UFS nos levou a esta situação, pois ao passar por cima da comunidade e dos conselhos para eleger seu sucessor, o atual reitor colocou toda a universidade sob o risco de uma intervenção, que se concretizou.

Não vai ter golpe. Não aceitaremos intervenção. Chega de descaso com a democracia na UFS.

Veja posição da UFS

Em face da divulgação de notícias acerca do processo sucessório de Reitor, a UFS esclarece que, tendo em vista o término do mandato do Reitor Angelo Antoniolli, ocorrido ontem (18/11), assume o Vice-Reitor, professor Valter Joviniano, até que seja nomeado o Reitor, conforme Lista Tríplice eleita pelo Colegiado Especial, formado pelos Conselhos Superiores e Conselho Diretor, em 15 de julho do corrente ano.

O Gabinete do Reitor esclarece que o processo das listas não foi devolvido à UFS. Foram solicitadas à UFS informações e esclarecimentos quanto a procedimentos do processo de escolha da Lista Tríplice, em face de denúncias protocoladas junto ao MEC às vésperas do final do mandato do Reitor Angelo Antoniolli. Parte das denúncias referem-se a questões já tramitadas e decididas pela Justiça Federal, que não visualizou ilegalidade em atos adotados pela UFS.

Todos os esclarecimentos serão prestados ao MEC e ao Ministério Público Federal, de modo a reafirmar o compromisso com a transparência e licitude do processo de escolha dos integrantes da Lista Tríplice nos termos da legislação vigente e da Constituição Federal.

A UFS aguarda que a nomeação do Reitor para o ciclo 2020-2024 ocorra o mais breve possível, ao tempo que informa que não há interrupção das atividades da gestão superior da UFS, uma vez que os mandatos do ex-reitor e do vice-reitor não são coincidentes, estando, portanto, o professor Valter Joviniano de Santana Filho no exercício de reitor da UFS.

Gabinete do Reitor

