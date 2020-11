Manoel Cabral Machado empossado como Procurador-Geral

23/11/20 - 16:07:17

Foi empossado nesta segunda-feira (23) o novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual de Sergipe (MPE/SE), promotor Manoel Cabral Machado Neto, em solenidade virtual na sede do MPE para o biênio 2020-2022.

Ele foi escolhido pelo Governador do Estado na terça-feira (17), para chefiar a Instituição no biênio 2020/2022. A eleição ocorreu no dia 30 de outubro e contou com a participação de 131 membros do quadro ativo da carreira do MP, mediante voto obrigatório, secreto e plurinominal. O novo PGJ obteve o total de 80 votos e ocupou o primeiro lugar na lista tríplice.

O novo Procurador-geral, Manoel Cabral Machado Neto, em seu discurso de posse, disse que o Ministério Público precisa de unidade para ser forte e prometeu fazer uma gestão pautada na igualdade de tratamento e na escuta ativa.