“O prefeito se esconde no marketing e foge dos debates”, afirma Danielle

23/11/20 - 05:40:09

O conjunto Augusto Franco recepcionou mais uma vez, neste sábado, 21, a candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia (Cidadania), e seu candidato a vice, Valadares Filho (PSB). Por onde passavam, o apoio da população ao projeto era manifestado de diversas formas, mas com um sentimento em comum: o desejo de promover a verdadeira mudança.

“Percebemos no olhar de cada um que a esperança cresce a cada dia. A esperança de uma cidade melhor, administrada com zelo, transparência e, acima de tudo, cuidado com as pessoas. E esse compromisso nós já firmamos com os aracajuanos”, ressaltou.

A candidata lembrou que na noite deste sábado ocorreria o primeiro debate em uma das emissoras de TV, mas o atual prefeito disse que não iria. “O debate foi cancelado porque Edvaldo deu uma desculpa e desistiu de ir. Não entendo esse medo dele de debater propostas. Talvez seja para não ter que falar sobre os problemas envolvendo sua gestão e as diversas promessas não cumpridas. O prefeito prefere se esconder no marketing de seu programa eleitoral e fugir dos debates”, salientou.

Danielle aproveitou para convidar as pessoas para um debate em suas redes sociais na próxima terça-feira, 24. “Reforçarei o que consta em meu plano de governo, mas quero ouvir também. Convido os aracajuanos a participar e dialogar comigo. Quero saber o que eles desejam para a nossa cidade”, enfatizou.

