Papai Noel já está no Shopping Prêmio em Nossa Senhora do Socorro

23/11/20 - 12:20:19

Quem quiser visitar, tirar fotos com o bom velhinho e curtir toda a magia proporcionada pelo clima natalino está convidado a visitar o Shopping Prêmio. O Papai Noel e as Noeletes chegaram ao centro de compras com toda a segurança e protocolos que o momento exige. Para garantir a tradição e preservar a saúde de todos, o shopping preparou uma moderna estrutura de vidro na praça de eventos principal para abrigar os personagens. Junto com uma decoração especial e muito original, eles abrem o Natal de Oportunidades Shopping Prêmio.

Até o dia 17 de dezembro, o Papai Noel estará à disposição do público às sextas, sábados e domingos, das 15h às 20h. Do dia 18 até o dia 24 de dezembro, será possível visitá-lo todos os dias, das 15h às 20h.

Natal de Oportunidades

Junto com a programação natalina, o Shopping Prêmio deu início à promoção de Natal deste ano. A cada R$150,00 reais em compras feitas nas lojas do shopping no período de 07/11/2020 a 07/01/2021, o cliente tem direito a um cupom para concorrer a três prêmios que podem proporcionar independência financeira aos ganhadores: um trailer mais dez mil reais no primeiro prêmio, uma moto com baú no segundo prêmio e cinco mil reais no terceiro prêmio.

Durante o mês de dezembro, diversas palestras sobre temas ligados ao empreendedorismo serão apresentadas nas redes sociais do shopping.

O Natal de Oportunidades é uma parceria entre o Shopping Prêmio, Banese Card e Sergipe Web e foi criado para mostrar que mesmo em momentos difíceis, é possível superar os desafios, recomeçar e realizar os sonhos. O sorteio será realizado no dia 08/01/2021 e o regulamento completo da promoção está disponível no site do Shopping Prêmio.

Por Juliane Balbino

Foto assessoria