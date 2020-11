PF RECEBE DENÚNCIA DE TUMULTOS ORQUESTRADOS NA CAMPANHA ELEITORAL

23/11/20 - 16:39:17

Uma possível tentativa orquestrada de causar tumultos na reta final foi denunciada à Polícia Federal pela campanha da candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia.

Segundo as informações levantadas, pessoas identificadas com o grupo político adversário têm comparecido aos eventos de rua para ofender e ameaçar a candidata e sua equipe, prejudicando as atividades democráticas de campanha. Os ataques à Danielle Garcia, primeira mulher a enfrentar os poderosos de Sergipe e chegar ao segundo turno, já vinham ocorrendo nas redes sociais e, agora, estão chegando à ameaças físicas.

A coordenação de campanha ressalta que confia na apuração que será conduzida pela Polícia Federal e salienta que a candidata vai continuar com a mesma coragem que marca a sua história de vida. E Aracaju vai rejeitar aqueles que usam as armas da mentira e da ameaça para permanecer no poder.

Ascom/Danielle Garcia