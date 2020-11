Polícia militar prende suspeitos de ameaça e agressão no Santa Maria

23/11/20 - 10:03:44

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam em flagrante dois homens por ameaça, agressão e porte ilegal de arma de fogo. As detenções ocorreram no bairro Santa Maria, no domingo, 22.

De acordo com os policiais, as equipes receberam a ocorrência através do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). A informação era de que dois homens ameaçaram e agrediram populares com arma de fogo.

Os militares foram até o local e, após colher mais informações com as vítimas, conseguiram localizar os suspeitos. A dupla, ao visualizar a viatura, tentou fugir, mas foi interceptada ao tentar entrar numa residência.

Com eles, foram encontrados um revólver calibre.38 e nove munições. Diante dos fatos, os suspeitos e as vítimas foram conduzidos à delegacia para providências legais.