Prefeitura de Aracaju mantém cronograma para o concurso de auditor fiscal

23/11/20 - 09:28:25

O cronograma para o concurso de auditor fiscal, promovido pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Fazenda, e por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), segue inalterado, com previsão das provas para 13 de dezembro. O candidato pode, inclusive, se manter atualizado sobre os processos através do site em que realizou a inscrição, o https://www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_ARACAJU_SE_20_AUDITOR.

Conforme edital, na última sexta-feira, 20, foi disponibilizado aos candidatos o link de consulta individual à situação final de atendimento especial e da relação final de inscrições deferidas. Da mesma maneira, nesta terça-feira, 24, informará os horários das provas e a data da disponibilização do link de consulta individual aos locais das provas objetivas e discursiva.

“O cronograma para realização do concurso está sendo mantido e tudo que foi programado vem sendo executado pela organização. Há uma grande expectativa com relação à pandemia, mas a banca organizadora está ciente de todo o protocolo que deve ser adotado no dia das provas, obedecendo as orientações de distanciamento social, uso obrigatório de máscara, oferta de álcool em gel e todos os detalhes que forem necessários para manter a segurança dos candidatos”, explica o auditor fiscal de tributos da Semfaz e presidente da comissão organizadora do concurso, Carlos Augusto de Oliveira.

O concurso público visa o preenchimento de 20 vagas, das quais 14 são destinadas à área de Abrangência Geral e as outras seis para os profissionais de Tecnologia da Informação. Além das contratações iniciais, o concurso também tem a finalidade de formar cadastro reserva, com a garantia de cotas para Pessoas com Deficiência (PcD) e candidatos pretos e pardos, como determina a lei.

A remuneração base para os candidatos aprovados é de até R$10.421, 52, devendo chegar a R$15 mil, somados os acréscimos legais. “A prova será dividida em objetiva, aplicada no turno da manhã, e discursiva, que ocorrerá à tarde. É um concurso bastante esperado e uma carreira pública promissora, com remuneração interessante para quem deseja ter estabilidade no serviço público e uma importante função para o desenvolvimento da cidade”, ressalta Carlos.

Fonte assessoria

Foto: Silvio Rocha/PMA