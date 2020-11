TÁTICO PRENDE INDIVÍDUOS POR TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO SANTA MARIA

23/11/20 - 05:00:16

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu neste domingo (22) um indivíduo comercializando drogas no conjunto Valadares.

Durante patrulhamento na área, os policiais visualizaram dois indivíduos sentados em uma varanda comercializando entorpecentes.

Os suspeitos ao perceberem a presença policial tentaram se evadir, contudo os suspeitos foram imobilizados. Com eles foram encontrados várias buxinhas de maconha e cocaína.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à delegacia para providências cabíveis.

Ainda no domingo, a polícia prendeu um indivíduo com mandado de prisão em aberto no São Conrado.

Durante patrulhamento na região, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Foi realizado a abordagem e constataram que um deles possuía mandado de prisão em aberto.

Ao da voz de prisão, o suspeito resistiu a prisão e foi imobilizado. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à delegacia para providências legais.