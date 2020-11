Vereador eleito Fabiano Oliveira fala sobre retorno à política

23/11/20 - 12:42:01

Na manhã desta segunda-feira, 23, o vereador eleito por Aracaju, Fabiano Oliveira concedeu entrevistas para os programas Liberdade Mais, da rádio Liberdade FM e Jornal Rio Notícias, da rádio Rio FM. Fabiano falou sobre o retorno à política.

“Fiquei pensando na contribuição que posso dar para nossa cidade. A saúde vem em primeiro lugar, mas já temos que planejar o pós-pandemia focado na retomada do emprego e renda e é aí que entra o Turismo. Uma indústria que não polui e que envolve vários setores. Vamos trabalhar juntos para divulgar nossa cidade porque eu acredito muito no nosso potencial. A Orla passou a ser administrada pela prefeitura e temos mais um grande motivo para ‘explorar’ o que temos de melhor”, destaca.

Questionado sobre não ter usado o Fundo Partidário, Fabiano reforçou que foi uma decisão coletiva e acertada.

“Nesse momento tão difícil, eu não poderia fazer uso desse dinheiro. A decisão foi pensada com o nosso grupo e em solidariedade optamos por não usar o Fundo Partidário. Eu não me sinto e nem sou melhor que ninguém, mas a gente queria dar esse exemplo e eu tenho certeza foi uma decisão muito acertada”.

“A minha campanha eu posso dizer que foi com base na amizade, dos verdadeiros amigos. Lançamos o slogan ‘Amigos dos Amigos’ e aí eu vi que a onda positiva se espalhou rápido. Eu visitei os amigos dos meus amigos e de casa em casa apresentei minhas propostas e pedi um voto de confiança. Deu certo e 2.974 aracajuanos confiaram mim. Só tenho motivos para agradecer”, completou.

Sobre como será o seu mandato, o vereador fez questão de reforçar que terá uma gestão participativa.

“A palavra de ordem é trabalho. E eu vou trabalhar dando atenção, levando as demandas para o parlamento. Será participativo com foco em ter uma cidade sorrindo sempre. Estarei à disposição do cidadão com uma gestão voltada para o povo aracajuano. Já me perguntaram sobre o futuro e o que eu tenho pra dizer é que estou pensando no mandato que me foi dado agora. É muito prematuro pensar em algo maior. Nesse momento, vou focar, trabalhar, cumprir as promessas e honrar os mais de 2.974 votos que Aracaju me deu. Muita humildade, muito foco. O sentimento é de muita fé e gratidão!” finalizou.

Por Hivy Rhafaella

Foto: Aluizio Accioly