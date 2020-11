CÂMARA APROVA PL DE JASON NETO QUE DENOMINA RUA CORONEL HÉLIO SILVA

24/11/20 - 17:59:44

A Câmara Municipal de Aracaju aprovou e o prefeito Edvaldo Nogueira sancionou o Projeto de Lei de autoria do então vereador Jason Neto, denominando a Rua Coronel Hélio Silva, localizada no Loteamento Campo Grande, no bairro Dom Luciano em Aracaju.

O projeto de Jason foi em homenagem ao ex-comandante da Polícia Militar que prestou relevantes serviços à população. Coronel Hélio assumiu o comando da PMSE entre janeiro de 1998 e dezembro de 1999.

Jason Neto e o coronel Hélio Silva são falecidos.

Nesta terça-feira (24) o vereador Heliomarto Rezende disse estar agradecido com a homenagem feita por Jason Neto ao coronel Hélio, seu pai. “Quis o destino que eu assumisse a vaga do saudoso Jason que, antes de morrer, fez uma homenagem ao meu pai, de quem ele era muito amigo. Eu fico muito feliz com a homenagem e com o reconhecimento que nosso amigo Jason teve com nossa família”, disse o vereador Heliomarto.

Por fim, o vereador aproveitou para agradecer o apoio de seus colegas na Câmara que votaram por unanimidade ao Projeto de Lei 4.388 de 20 de outubro de 2020 e ao prefeito Edvaldo Nogueira que sancionou o Projeto. “Quero aqui agradecer a meus pares pelo voto e ao prefeito Edvaldo que sancionou a Lei com o nome da Rua Coronel Hélio Silva, meu saudoso pai”, agradeceu o vereador Heliomarto.