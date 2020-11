UFS: docentes posicionam contra intervenção e reivindicam autonomia e democracia

24/11/20 - 08:05:13

Em Assembleia Geral realizada na tarde dessa segunda-feira, 23/11, as professoras e professores da Universidade Federal de Sergipe se posicionaram contra qualquer intervenção – interna ou externa – e em defesa da autonomia e democracia universitária.

A categoria reivindicou também respeito aos resultados da Consulta Pública para a Reitoria, realizada pelas entidades que representam a comunidade acadêmica da UFS, entre dezembro de 2019 e agosto deste ano.

Também na Assembleia foi definido que a ADUFS solicitará uma reunião com a reitora pró-tempore. Foi ressaltado por todos os presentes que esse pedido não significa reconhecer a intervenção, mas ouvir da interventora nomeada pelo MEC se há disposição em formar uma lista tríplice respeitando a Consulta Pública ou se o desejo é implementar uma política desrespeitosa à comunidade acadêmica.

De acordo com o presidente da ADUFS, professor Airton Paula Souza, “essa intervenção é consequência de uma postura autoritária do ex-reitor da universidade, que buscou deslegitimar todo o processo da consulta pública”.

O dirigente sindical lembrou que, por diversas vezes, houve denúncia ao método adotado pelo então reitor Angelo Antoniolli de tentar realizar um processo sucessório sem consulta aos professores, estudantes e servidores técnico-administrativos.

A respeito disso, em nota divulgada em 16/07/2020, um dia após a reunião do Colégio Eleitoral Especial, a Diretoria da ADUFS qualificou aquele como o “maior golpe antidemocrático na UFS” e frisou que “pela primeira vez nos últimos 40 anos se elege uma lista tríplice, antigamente sêxtupla, sem que seja dada à comunidade acadêmica (discentes, técnicos e professores) o legítimo direito de a eleição informal, paritária e legítima que sempre balizou as decisões do CEE”.

O professor Romero Venancio ressaltou que o fato envolvendo a UFS é reflexo do que está ocorrendo desde o início do atual Governo Federal em relação às universidades e institutos federais. “Essa é a política de desestruturação do conhecimento e da educação pública. É um processo autoritário e que intranquiliza toda a comunidade acadêmica”, afirmou.

A Assembleia Geral docente aprovou também que a ADUFS deve participar como amicus curiae dos processos que estão em curso na Justiça Federal, em qualquer instância, relacionados à Reitoria da UFS.

Os professores e professoras encaminharam ainda a elaboração de um documento público com os posicionamentos coletivos aprovados na Assembleia e a confecção de faixas, em parceria com o SINTUFS, denunciando a intervenção e em defesa da autonomia e da democracia.

Fonte e foto assessoria