ESTADO DE SERGIPE IRÁ CONTAR COM DEZ NOVOS ROTEIROS TURÍSTICOS

24/11/20 - 14:00:16

Evento de lançamento das propostas será realizado nesta quarta, ás 18h, no Sebrae

Sergipe contará com um importante reforço para potencializar a atividade turística no estado. Serão lançados nesta quarta-feira, a partir das 18h, no auditório do Sebrae, dez novas opções de roteiros inovadores com a proposta de ampliar a divulgação dos atrativos locais e gerar novas oportunidades de negócios para os empreendedores que atuam no setor.

A ideia de criar novos produtos surgiu a partir de um trabalho realizado pelo Sebrae, representantes do poder público, instituições de ensino, empresários e profissionais do turismo buscando avaliar o impacto da pandemia do Covid-19 sobre essa cadeia produtiva, uma das mais prejudicadas nos últimos meses pela queda na circulação de pessoas.

Diante de uma análise sobre o novo comportamento dos turistas, que têm fugido de aglomerações e buscado opções que valorizem a experiência e a vivência com o público local, foi promovida entre os meses de junho e setembro uma capacitação para 40 profissionais do setor com a meta de viabilizar propostas que contemplassem essas exigências.

Ao longo dos quatro meses os empreendedores tiveram a oportunidade de aprimorar competências (capacidades, habilidades e atitudes) para inovar, recuperar e sustentar negócios em um novo contexto pós-pandemia. O resultado desse trabalho é o lançamento dos dez novos roteiros.

“A pandemia trouxe desafios para a cadeia do turismo e é preciso adaptar-se ao novo cenário. O comportamento do turista mudou e aqueles que não acompanharem essa realidade vão perder espaço no mercado. Precisamos apresentar produtos competitivos, que transmitam segurança aos visitantes e valorizem a experiência deles com o público local.”, explica a analista técnica do Sebrae, Bianca de Faria.

Concurso

Além da capacitação, os profissionais que participaram da criação dos roteiros participaram de um concurso para avaliação da proposta mais inovadora. O resultado será divulgado durante o evento de lançamento e os responsáveis pela sua elaboração serão premiados com uma visita técnica a um destino turístico referência.

A comissão julgadora das propostas é composta por representantes do Ministério do Turismo, colaboradores do Sebrae Nacional e de unidades do Sebrae em Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba, Secretaria de Estado do Turismo, Associação Brasileira de Agentes de Viagens Seccional Sergipe (ABAV/SE) e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seccional Sergipe (ABIH/SE).

O evento contará ainda com uma palestra de José Aroudo Mota, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA). A solenidade será transmitida pelo canal do Sebrae Sergipe no Youtube.

“O próximo passo desse trabalho é viabilizar a comercialização desses produtos junto às empresas de receptivo. O nosso estado tem opções para todos os públicos e gostos. O que precisamos é divulgar melhor os nossos atrativos”, ressalta Bianca.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria